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Кубок Первого канала

Сегодня, 12:30

Белоруссия — Казахстан: смотреть трансляцию матча Кубка Первого канала

Видеотрансляция матча Кубка Первого канала Белоруссия — Казахстан начнется в 14.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты и тренерский штаб сборной Белоруссии.
Фото Федерация хоккея Республики Беларусь
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14 декабря сборная Белоруссии по хоккею сыграет против Казахстана в матче-открытии Кубка Первого канала 2023 года. Встреча пройдет на территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Белоруссия — Казахстан можно с помощью матч-центра «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча Кубка Первого канала-2023 Белоруссия — Казахстан пройдет в прямом эфире на сайте Первого канала и на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Кубка Первого канала-2023 пройдет с 14 по 17 декабря. В турнире также принимают участие команды Звезды и ВХЛ, сборная «России 25».

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. 18 декабря 2022 года команда победила в решающей игре Россию по буллитам (5:4Б).

Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и время начала игр России

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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