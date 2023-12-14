14 декабря сборная Белоруссии по хоккею сыграет против Казахстана в матче-открытии Кубка Первого канала 2023 года. Встреча пройдет на территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Белоруссия — Казахстан можно с помощью матч-центра «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча Кубка Первого канала-2023 Белоруссия — Казахстан пройдет в прямом эфире на сайте Первого канала и на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Кубка Первого канала-2023 пройдет с 14 по 17 декабря. В турнире также принимают участие команды Звезды и ВХЛ, сборная «России 25».

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. 18 декабря 2022 года команда победила в решающей игре Россию по буллитам (5:4Б).

Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и время начала игр России