Сборные Белоруссии и Казахстана встретятся в первый игровой день Кубка Первого канала-2024 в четверг, 12 декабря. Матч пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно смотреть игру можно на сайте Первого канала 1tv.ru. Ключевые события и результат встречи Белоруссия — Казахстан изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире выступают Россия, Казахстан, Белоруссия и сборная легионеров КХЛ.

Победителем КПК-2023 является сборная России (команда «Россия 25», которая снова представлена на это турнире). Белоруссия год назад заняла второе место, а Казахстан — третье.