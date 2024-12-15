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Сегодня, 20:58

Белоруссия разгромила сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Белоруссии победила сборную мира КХЛ в заключительном матче Кубка Первого канала — 6:1.

Дубль оформил Андрей Белевич. Еще по одной шайбе у победителей забросили Егор Бориков, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов.

Единственный гол сборной легионеров КХЛ на счету Джека Родуолда.

Сборная Белоруссии с 5 очками заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем стала команда «Россия 25» (6 очков). Сборная мира КХЛ (2) стала третьей. Последнее место заняла команда Казахстана (0).

Кубок Первого канала

Белоруссия — Сборная мира КХЛ — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Бориков — 2 (Сапего, Скоренов), 17:53 — 1:0. Белевич — 1 (Мороз), 21:21 — 2:0. Родуолд — 1 (бол., Н. Меркли, Шулак), 30:28 — 2:1. Белевич — 2 (Фальковский, Мороз), 30:52 — 3:1. Алистров — 1, 39:48 — 4:1. Кузнецов — 1 (Усов, И. Сушко), 39:55 — 5:1. Горбунов — 1 (бол.), 58:38 — 6:1.

Вратари: Кульбаков — Миска.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (17+14+8) — 30 (7+12+11).

Судьи: Смирнов, Хажиев.

15 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 5983 зрителя.

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Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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