Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

18 декабря, 20:03

Борис Михайлов: «Команда Белоруссии ни в чем не уступала сборной России»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги Кубка Первого канала.

«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интересней, чем вчера. Команда Белоруссии нам ни в чем не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате. Так все нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает свое мастерство.

Я говорил об этом на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», — сказал Михайлов ТАСС.

Россияне заняли на турнире второе место, уступив белорусам в заключительном матче по буллитам со счетом 4:5. В первой игре российская команда одержала победу над сборной Казахстана (6:2).

Источник: https://tass.ru/sport/16625355
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Борис Михайлов
0
Читайте также
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стали известны лучшие игроки Кубка Первого канала

Защитник сборной Белоруссии Готовец оценил выступление команды на Кубке Первого канала