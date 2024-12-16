Джиошвили: «Только положительные впечатления от работы с Ротенбергом»

Нападающий команды «Россия 25» Максим Джиошвили рассказал о совместной работе с главным тренером Романом Ротенбергом на Кубке Первого канала.

— Как оцените уровень соперников на Кубке Первого канала?

— Все старались. Может, первую игру иностранцы после отпуска провели. А так, со всеми было непросто.

— Какие впечатления от работы с Романом Ротенбергом?

— Только положительные. Команда стремилась побеждать и достигла результата.

— Усталость не накопилась после этого турнира?

— У пацанов, может быть, накопилась. У меня не особо. Уже готов вернуться в «Динамо», — заявил Джиошвили «ВсеПроСпорт».

На Кубке Первого канала 2024 года команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла все три матча. Она одержала победу над сборной Мира КХЛ со счетом 4:1, над командой Белоруссии — в овертайме 4:3, а также над Казахстаном — 3:1. Соревнования проходили на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. «Россия 25» второй год подряд стала обладателем Кубка Первого канала.