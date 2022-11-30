Федоров, Кудашов, Гончар и Набоков войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на Кубке Первого канала будет работать тот же тренерский штаб, что и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений. Состав национальный команды также определен, о нем сообщит Федерация хоккея России», — сказал Жамнов РИА Новости.

На Олимпиаде в Китае помощниками Жамнова были Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.