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Кубок Первого канала

Сегодня, 20:29

Фетисов объяснил, почему Минспорта Китая запретило сборной по хоккею участвовать в Кубке Первого канала

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на снятие сборной Китая с Кубка Первого канала.

«Это индикатор того, что ни один китайский спортсмен, который является потенциальным участником Олимпийских игр, к нам не приедет. И дело даже не в хоккее — есть Игры Дружбы, Игры БРИКС. Ни одна страна не будет рисковать своими спортсменами, которые могут быть дисквалифицированы. Кто будет рисковать получить пожизненную дисквалификацию и пропустить Олимпийские игры? Решение логичное», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг заявил, что Минспорта Китая запретило команде играть на турнире.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
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