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Кубок Первого канала

15 декабря, 22:20

Скабелка — о составе России на Кубке Первого канала: «Сильные ребята, достаточно молодая и интересная сборная»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка прокомментировал поражения от сборной Белоруссии (1:4) в первом матче Кубка Первого канала и ответил на вопросы журналистов.

— Первые два периода Белоруссия была быстрее нас, — считает Скабелка. — Мы создали моменты, но пропустили легкие голы. В третьем периоде мы добавили. Начало что-то получаться в атаке. За счет активности и движения заработали удаления, но, к сожалению, с реализацией сегодня не все хорошо. Не получилось перевести игру в овертайм.

— Насколько принципиальным станет для вас следующий матч с Россией? Изучали ли состав соперника?

— Игры сборных априори предполагают желание победить. Мы представляем страну. Проходных матчей быть не может. Все игры серьезные. Мы просмотрели опубликованный состав России. Сильные ребята, достаточно молодая и интересная сборная.

— Что с вашими натурализованными иностранцами? Рассчитываете ли вы на Дица, Волка и других на чемпионате мира?

— У Дица травма. В первый день, когда мы приехали, он не снял гипс с ноги. Он перенес достаточно серьезный перелом. Что касается остальных ребят, то мы всех их ждем в сборной и рассчитываем на них.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Андрей Скабелка
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