Сегодня, 20:45
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал вызов в сборные Кирилла Готовца и Хантера Миски.
— На Кубок Первого канала едут два игрока от «Динамо». Не опасаетесь травм на таком не статусном турнире?
— Кубок Первого канала — статусный турнир. Хорошо, что он проводится. Организаторы стараются делать его лучше и приглашать сильнейших. Что касается травм, то ее можно получить и выйдя на улицу. Игроки хотят выступать за свои сборные. Мы это только поддерживаем.
Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.
Федор Носов