Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:34

Скабелка — о Кубке Первого канала: «Интересный и информативный турнир»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка прокомментировал поражение от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала.

— Не все получилось у нас в обороне, — отметил Скабелка. — Мы играли с хорошей молодой и мастеровитой командой. Были и хорошие моменты. Турнир для нас получился интересным и информативным. Сделаем выводы. Это наш единственный турнир сборных, который проходит для нас в течение сезона.

— Чувствуется, что не хватает Дица, Блэкера, Сведберга, Волка?

— Конечно. Отрицать этого не буду. С другой стороны, это хороший момент для ребят, которые хотят играть в сборной. Мы увидели их на фоне серьезного соперника.

— Что позитивного вынесли для тренерского штаба из двух матчей?

— Мы увидели несколько кандидатов, уровень которых могу оценить достаточно позитивно. Это главный момент. Понятно, что в будущем будет другая команда и другие спарринги.

— До чемпионата мира сборная Казахстана не будет участвовать в других турнирах?

— У нас достаточно тяжелый график. Мы планируем только спарринги перед чемпионатом мира — в конце апреля, в начале мая.

В заключительном матче турнира сборная России сыграет с Белоруссией 18 декабря.

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
Андрей Скабелка
1
0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Россия победила Казахстан на Кубке Первого канала, Воронков сделал дубль

Жамнов — об отсутствии на Кубке Первого канала сборной России U25: «Это вопрос не ко мне»