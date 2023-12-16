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Кубок Первого канала

Сегодня, 13:41

Главный тренер сборной Казахстана Мамбеталиев назвал нервной игру с командой «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над командой «Звезды и ВХЛ» (3:1) на Кубке Первого канала.

— Игра сначала была неважной, нервной. Потом сборная «Звезды и ВХЛ» добавила в движении, мы приняли это. Игра стала веселее. Забили свои голы и выиграли, — начал тренер.

— Кирилл Панюков получил травму?

— Думаю, завтра он играть не будет, дернул спину. Это серьезно. Пускай сыграет кто-то другой.

— Было ли дополнительной мотивацией, что сегодня в Казахстане празднуется День независимости?

— Конечно, это для нас событие. Ребята понимали это и хотели преподнести подарок.

— Что стало переломным моментом при счете 1:1?

— Быстренько разогрелись, начали быстрее двигаться. Начало было неважным, а потом команда соперника заставила нас двигаться. Это и привело к забитым голам.

— Как будете готовиться к матчу с Россией 25?

— Как обычно, посмотрим соперника, разберем сильные стороны и будем готовиться.

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Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Галым Мамбеталиев
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