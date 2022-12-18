Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражения от сборной Белоруссии (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

— Готовы к критике от болельщиков после поражения от сборной Белоруссии? Объясните, что привело к такому результату?

— Критика всегда существует. Это нормально. Критика есть для любого тренера. Мы сами ждали другого результата. Сегодня мы немного поменяли состав. Поставили ребят, которые не участвовали в таких турнирах раньше. Собственные ошибки привели к такому результату.

— Как вы воспринимали нынешний турнир? Чувствовалось ли давление?

— В первую очередь, мы хотели выиграть и посмотреть ребят — наше будущее. Все ребята, которые были в составе, здорово играют в чемпионате КХЛ. Делали акцент на этом. Хотели посмотреть их на другом уровне. Клубный хоккей и хоккей сборных немного разный. Это сказывается в любых нюансах. Есть ребята, от которых мы ждали чуть большего. Но претензий игрокам предъявить не могу, — сказал Жамнов.