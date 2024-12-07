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Готовец — о вызове в сборную Белоруссии: «Для меня это большая честь»

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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от вызова в сборную Белоруссии на Кубок Первого канала.

— Ты попал в итоговый состав сборной Белоруссии на Кубок Первого канала. Какие эмоции испытываешь?

— Какой бы турнир это не был, для меня большая честь представлять свою страну в составе сборной. Ожидания только самые хорошие, мы будем играть на победу.

— Как ты относишься к идее создания сборной легионеров? В эту команду поедет Хантер Миска.

— Хорошо. Я ко всем сборным хорошо отношусь, будь это сборная России или Казахстана. Они — хорошие соперники. Не думаю, что стоит выделять только сборную легионеров.

— Если забьешь Хантеру, то отпразднуешь гол?

— Не знаю, посмотрим (смеется).

В этом регулярном чемпионате Готовец сыграл 30 игр, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Федор Носов

Кирилл Готовец
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
ХК Динамо (Москва)
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