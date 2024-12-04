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Сегодня, 17:27

Хоккеисты «Куньлуня» Смит и Дрозг сыграют на Кубке Первого канала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский вратарь Джереми Смит и словенский нападающий Ян Дрозг из клуба «Куньлунь» примут участие в составе сборной легионеров в Кубке Первого канала, сообщает ТАСС.

Дрозг по ходу сезона перешел в «Куньлунь» из «Амура». За хабаровскую команду он в 23 матчах набрал 6 (2+4) очков, за «Куньлунь» в пяти матчах — 4 очка (1+3). Смит в 22 играх одержал 9 побед.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях также примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец войдет в тренерский штаб сборной легионеров, который возглавят канадцы Майк Кинэн и Майк Пелино.

Источник: ТАСС
ХК Куньлунь Ред Стар
Джереми Смит
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