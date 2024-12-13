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Бахмутов: «В игре с Россией у сборной мира КХЛ никто жилы не рвал, кроме одного игрока»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о поражении сборной мира КХЛ от команды «Россия 25» (1:4) в матче Кубка Первого канала-2024.

«Эти легионеры кое-какую роль играют в своих клубах. Видимо, не смогли ничего противопоставить нашим. Чего им не хватило? Может, достучаться до них не смогли. Может, желания особого не было. У этой сборной никто жилы не рвал, кроме одного игрока. Мне понравился Шулак. Он выделялся на фоне партнеров. Он и забил в конце, был активен, пытался что-то делать, себя показать. Может, старался заработать на будущий контракт. Вот его можно лучшим назвать», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

В следующем матче «Россия 25» сыграет с командой Белоруссии, а сборная мира КХЛ встретится с Казахстаном. Обе игры состоятся 14 декабря.

Турнир проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Источник: Legalbet
Хоккей
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