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Кубок Первого канала

Сегодня, 19:28

Источник: голкиперов Дорожко и Серебрякова вызвали в сборную России на Кубок Первого канала

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стали известны имена вратарей, которые вызваны в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

Как сообщает ТАСС, в национальную команду для выступления на турнире вызваны вратарь «Витязя» Максим Дорожко и голкипер «Адмирала» Никита Серебряков.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на Кубке Первого канала будет работать тот же тренерский штаб, что и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Никита Серебряков
Сборная России по хоккею
ХК Адмирал
ХК Витязь
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Федоров, Кудашов, Гончар и Набоков войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Первого канала