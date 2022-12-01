Источник: голкиперов Дорожко и Серебрякова вызвали в сборную России на Кубок Первого канала

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Стали известны имена вратарей, которые вызваны в сборную России для участия в Кубке Первого канала.
Как сообщает ТАСС, в национальную команду для выступления на турнире вызваны вратарь «Витязя» Максим Дорожко и голкипер «Адмирала» Никита Серебряков.
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на Кубке Первого канала будет работать тот же тренерский штаб, что и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.