Источник: голкиперов Дорожко и Серебрякова вызвали в сборную России на Кубок Первого канала

Стали известны имена вратарей, которые вызваны в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

Как сообщает ТАСС, в национальную команду для выступления на турнире вызваны вратарь «Витязя» Максим Дорожко и голкипер «Адмирала» Никита Серебряков.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что на Кубке Первого канала будет работать тот же тренерский штаб, что и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.