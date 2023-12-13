Каменский не считает, что снятие сборной Китая с Кубка Первого канала скажется на качестве турнира

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие сборной Китая с Кубка Первого канала.

«Очень жалко, что сборная Китая снялась. Было бы хорошо и им поиграть с нашими ребятами, и с казахскими, и с белорусскими, и нам с ними. К сожалению, это их выбор. Есть, наверное, какие-то обстоятельства, которые заставили их сняться. Скажется ли это на качестве турнира? Нет, вместо Китая будет участвовать сборная Высшей хоккейной лиги. Там тоже есть таланты и молодые ребята, поэтому, посмотрим. А о смотрибельности можно будет сказать только после окончания Кубка», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг заявил, что Минспорта Китая запретил команде играть на турнире.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.