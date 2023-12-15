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Кубок Первого канала

Сегодня, 12:17

Каменский считает Кубок Первого канала хорошей проверкой для сборных

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о Кубке Первого канала.

«Это традиционный турнир, он проводится каждый год. Да, в связи с политической ситуацией в этот раз приехали не самые сильные сборные. Но турнир до сих пор имеет значение. Это хорошая проверка для сборных Белоруссии, Казахстана, да и шанс для наших молодых ребят проявить себя. Хоккеисты вновь могут почувствовать атмосферу сборной, ее нельзя забывать. Поэтому Кубок Первого канала не только про развлечение для зрителей», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В матче турнира сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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