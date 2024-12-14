Карпухин рассказал, что не завидует тем, кто отдыхал и не ездил в сборную

Защитник «Трактора» Илья Карпухин признался, что не завидует одноклубникам, которые отдыхают во время Кубка Первого канала.

«На самом деле, я не завидую. В поездку в сборную я отправился вместе с женой и сыном. Удалось познакомиться с новыми ребятами, с кем-то уже был знаком. Смена быта, обстановки — это тоже своего рода отдых и получение эмоций. А за ребят из команды я только рад. Во время паузы дали много выходных, и они смогли съездить на море. То есть после перерыва вернемся отдохнувшими, с новым зарядом, с новым запалом начнем вторую часть регулярного чемпионата и покажем хорошую игру», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

14 декабря «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии (4:3 ОТ) во втором матче на Кубке Первого канала. В первом матче турнира россияне победили сборную мира КХЛ (4:1).