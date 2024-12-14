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Сегодня, 17:00

Казахстан — сборная мира КХЛ: смотреть матч Кубка Первого канала 2024

Казахстан и сборная мира КХЛ встретятся в матче Кубка Первого канала
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Казахстан и команда звезд мира КХЛ встретятся в матче Кубка Первого канала в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на «СКА-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу Казахстана и сборной легионеров КХЛ будет показывать сайт Первого канала.

С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Обе команды уступили в своих стартовых матчах в четверг, 12 декабря: Казахстан проиграл Белоруссии со счетом 1:3, а сборная мира КХЛ — России (1:4).

В воскресенье, 15 декабря, Казахстан сыграет с Россией, а звезды мира КХЛ — с Белоруссией.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
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