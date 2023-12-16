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Сборная Казахстана сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» в рамках Кубка Первого канала по хоккею 16 декабря, в субботу. Турнир проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 11.00 по московскому времени.
Трансляцию встречи в прямом эфире можно посмотреть на официальных сайтах Первого канала и ФХР, а также в сообществе «Хоккей России» ВКонтакте и официальных приложениях Первого канала.
Планировалось, что в турнире примет участие китайская сборная, но они отказались. Вместо них выступит команда «Звезды и ВХЛ», в которую вошли игроки КХЛ и лучшие хоккеисты второй лиги России.
Расписание Кубка Первого канала смотрите на нашем сайте.
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