Кинэн оценил работу Ротенберга в СКА и сборной России

Канадский тренер Майк Кинэн, возглавляющий сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала, прокомментировал работу Романа Ротенберга в СКА и сборной России.

— Теперь Роман Ротенберг работает и в СКА, и в сборной России. Вас это не удивляет?

— Поздравляю Романа. Его работа была оценена. Он доказывает, что может строить конкурентные команды.

— Половина игроков сборной России играет в СКА. Не дает ли это преимущества тренеру?

— Определенно да. Они тренируются вместе, хорошо знают друг друга. У нас была всего одна тренировка. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать преимущество, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.