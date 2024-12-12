Кинэн заявил, что ожидал большего от легионеров клубов КХЛ в матче против «России 25»

Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн прокомментировал результат стартового матча команды на Кубке Первого канала против «России 25» (1:4).

— Прежде всего игра расстроила, ожидал [от команды] большего. Извиняюсь перед болельщиками. Мои представления о лиге и игроках были выше. Поздравляю Романа Ротенберга (главный тренер «России 25». — Прим. «СЭ»). Они сделали все, чтобы победить сегодня.

— Для вас непривычно работать с командой, состав которой вы толком не знаете? В чем основная сложность?

— Это интересный опыт. В целом ожидал, что команда сыграет лучше. Только вратари сыграли должным образом. Если бы не игра вратарей, счет был бы намного крупнее.

— Насколько сложно было мотивировать команду?

— Я канадец. Мы всегда выходили с невероятной гордостью за свою страну. Не думаю, что игрокам было тяжело в этом матче. Я ожидал от них большего. Не могу быть доволен этой игрой, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.