Конюшков поделился впечатлениями от игры за «Россию 25»

Защитник «Торпедо» и сборной «Россия 25» Богдан Конюшков поделился впечатлениями от игры за национальную команду.

«Приятно было побывать на Матче звезд и разделить праздник с такими мастерами. Также приятно, что вызвали на Кубок Первого канала. Я впервые примерил герб сборной, это новые чувства для меня и моей семьи. Для меня это мини-достижение. Коллектив сплоченный, приятные впечатления. Играем на турнире, чтобы выиграть. Тренерский штаб подсказывает какие-то игровые моменты, тактику, можно узнать новое для себя. На Матче звезд мы перезагрузились, не могу сказать, что играли в полную силу — там больше шоу было. Думаю, что мы нормально подойдем к продолжению чемпионата», — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

В матче турнира сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.