Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.

«Ребята большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими. Соперник стремился играть от обороны и делал все возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств. Сыграла психология победителей», — приводит слова Кожевникова RT.

16 декабря «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии (5:3).

17 декабря на Кубке Первого канала сборная Белоруссии встретится с командой «Звезды и ВХЛ», сборная «России 25» сыграет с Казахстаном в этот же день.