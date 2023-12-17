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Кубок Первого канала

Сегодня, 01:00

Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.

«Ребята большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими. Соперник стремился играть от обороны и делал все возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств. Сыграла психология победителей», — приводит слова Кожевникова RT.

16 декабря «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии (5:3).

17 декабря на Кубке Первого канала сборная Белоруссии встретится с командой «Звезды и ВХЛ», сборная «России 25» сыграет с Казахстаном в этот же день.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246614-kozhevnikov-belorussiya-rossiya-25-match-kubok
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Александр Кожевников
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