Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей сборной России

Сегодня, 16:45
Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Хозяев турнира представит сборная «Россия 25». Команда встретится с Белоруссией, Казахстаном и сборной мира из легионеров КХЛ.
Кубок Первого канала 2024 принимает «СКА-Арена».
18.30. Россия — сборная легионеров КХЛ
19.00 Турнир по хоккею 3x3
14.00 Россия — Белоруссия
14.00 Россия — Казахстан
Время начала матчей — московское.
Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.
В 2023 году Россия 25 одержала победу на Кубке Первого канала, выиграв все матчи в основное время.