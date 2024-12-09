Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 13:00

Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей турнира

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Кубок Первого канала по хоккею 2024 года пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире сборных примут участие Россия 25, Белоруссия, Казахстан и команда легионеров КХЛ. КПК-2024 примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2024

12 декабря, четверг

14.30 Белоруссия — Казахстан

18.30. Россия — Сборная легионеров КХЛ

13 декабря, пятница

19.00 Турнир по хоккею 3x3

14 декабря, суббота

14.00 Россия — Белоруссия

18.30 Казахстан — Сборная легионеров КХЛ

15 декабря, воскресенье

14.00 Россия — Казахстан

18.30 Белоруссия — Сборная легионеров КХЛ

Время начала матчей — московское.

Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.

2
Хоккей
Читайте также
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Асад не контактировал с посольством Сирии в Москве
В Кремле оценили возможность дальнейшего присутствия военных РФ в Сирии
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя