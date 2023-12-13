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Кубок Первого канала

Сегодня, 15:30

Кубок Первого канала по хоккею 2023: где пройдет и какие команды участвуют

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Серебряков, игрок сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В предновогоднем турнире примут участие сборные России (до 25 лет), Белоруссии и Казахстана, а также команда «Звезды и ВХЛ».

Планировалось, что на турнире болельщики увидят сборную Китая. Однако они в самый последний момент отказались. Из-за политической обстановки привлечь другие страны не получилось. Вместо них выступит команда «Звезды и ВХЛ», в нее вошли игроки КХЛ и лучшие хоккеисты второй лиги России.

Подробности отказа китайской команды и действия ФХР читайте в нашем материале.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото

Хоккей
Сборная России по хоккею
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