Кубок Первого канала по хоккею 2023: где пройдет и какие команды участвуют

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В предновогоднем турнире примут участие сборные России (до 25 лет), Белоруссии и Казахстана, а также команда «Звезды и ВХЛ».

Планировалось, что на турнире болельщики увидят сборную Китая. Однако они в самый последний момент отказались. Из-за политической обстановки привлечь другие страны не получилось. Вместо них выступит команда «Звезды и ВХЛ», в нее вошли игроки КХЛ и лучшие хоккеисты второй лиги России.

Подробности отказа китайской команды и действия ФХР читайте в нашем материале.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото