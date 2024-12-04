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Кубок Первого канала по хоккею 2024: расписание матчей турнира

Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФХР
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Традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Участие примут «Россия 25», команды Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2024

12 декабря, четверг

14.30. Беларусь — Казахстан

18.30. «Россия 25» — сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница

19.00. Турнир по хоккею 3х3

14 декабря, суббота

14.00. «Россия 25» — Беларусь

18.30. Казахстан — сборная мира КХЛ

15 декабря, воскресенье

14.00. «Россия 25» — Казахстан

18.30. Беларусь — сборная мира КХЛ

Матчи с участием российской сборной бесплатно покажут в прямом эфире Первого канала. В полном объеме турнир будет доступен на сайте 1tv.ru.

Кубок Первого канала: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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