Кубок Первого канала по хоккею 2024: расписание матчей турнира

Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря

Традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Участие примут «Россия 25», команды Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2024

12 декабря, четверг

14.30. Беларусь — Казахстан

18.30. «Россия 25» — сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница

19.00. Турнир по хоккею 3х3

14 декабря, суббота

14.00. «Россия 25» — Беларусь

18.30. Казахстан — сборная мира КХЛ

15 декабря, воскресенье

14.00. «Россия 25» — Казахстан

18.30. Беларусь — сборная мира КХЛ

Матчи с участием российской сборной бесплатно покажут в прямом эфире Первого канала. В полном объеме турнир будет доступен на сайте 1tv.ru.

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