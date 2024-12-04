Кубок Первого канала по хоккею 2024: расписание матчей турнира

Сегодня, 18:00
Традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Участие примут «Россия 25», команды Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
14.30. Беларусь — Казахстан
18.30. «Россия 25» — сборная мира КХЛ
19.00. Турнир по хоккею 3х3
14.00. «Россия 25» — Беларусь
18.30. Казахстан — сборная мира КХЛ
14.00. «Россия 25» — Казахстан
18.30. Беларусь — сборная мира КХЛ
Матчи с участием российской сборной бесплатно покажут в прямом эфире Первого канала. В полном объеме турнир будет доступен на сайте 1tv.ru.
Кубок Первого канала: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»