Кубок Первого канала в 2024 году пройдет в Москве или Санкт-Петербурге

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил о вариантах места проведения Кубка Первого канала по хоккею в 2024 году.

По словам Курбатова, из-за маленькой паузы для проведения турнира соревнования, скорее всего, пройдут в Москве или Санкт-Петербурге.

«В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из Московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учетом смены часовых поясов. Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и сами игры», — цитирует гендиректора ФХР ТАСС.

В 2023 году сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала. Команда Романа Ротенберга одержала победу над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) и сборными Белоруссии (5:3) и Казахстана (5:2).