Кузнецов отпраздновал победный гол в матче с Белоруссией фирменной птичкой

Гол форварда Евгения Кузнецова в овертайме принес «России 25» победу над сборной Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).

32-летний хоккеист отличился на первой минуте дополнительного времени с передачи Василия Глотова.

Победный гол в ворота белорусской команды Кузнецов отпраздновал фирменной «птичкой».

«Россия 25» одержала вторую победу в Кубке Первого канала. В стартовом матче россияне обыграли команду звезд мира КХЛ со счетом 4:1.

В воскресенье, 15 декабря, российская команда встретится с Казахстаном.