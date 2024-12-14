Кузнецов отпраздновал победный гол в матче с Белоруссией фирменной птичкой

Сегодня, 16:57
Гол форварда Евгения Кузнецова в овертайме принес «России 25» победу над сборной Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).
32-летний хоккеист отличился на первой минуте дополнительного времени с передачи Василия Глотова.
Победный гол в ворота белорусской команды Кузнецов отпраздновал фирменной «птичкой».
«Россия 25» одержала вторую победу в Кубке Первого канала. В стартовом матче россияне обыграли команду звезд мира КХЛ со счетом 4:1.
В воскресенье, 15 декабря, российская команда встретится с Казахстаном.