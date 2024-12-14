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Сегодня, 17:15

Квартальнов заявил, что рассчитывал на победу белорусов в матче против «России 25»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов прокомментировал итог матча против «России 25» (3:4 ОТ) на Кубке Первого канала.

— Что скажете об игре?

— Не получилось сделать смену в овертайме. Нелепая ошибка стоила нам победы.

— Чем объясните голевой всплеск?

— Играли хорошо, были хорошие моменты в первом периоде. Попали в струю. Забили хорошие голы. Ничего необычного.

— Насколько тяжело было вылезти после 0:2 во втором периоде?

— Нет никаких проблем. Были хорошо готовы, играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

— Какой был план на матч?

— Победить.

— Завтрашняя игра (против сборной мира КХЛ — Прим. «СЭ») может не нести турнирного смысла, если Россия обыграет Казахстан.

— А как, [надо] проиграть? Нет, будем стараться победить.

После 2 матчей сборная Белоруссии занимает 2-е место в турнирной таблице с 3 очками. Матч против сборной мира КХЛ состоится 15 декабря, начало — в 18:30 по московскому времени.

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Дмитрий Квартальнов
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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