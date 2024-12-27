Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 04:33

Соркин: «Рад был поиграть за сборную на Кубке Первого канала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Впечатление отличные. Рад, что удалось выиграть трофей, порадовать большое количество болельщиков. Приятно было играть в присутствии более 20 тысяч зрителей. Спасибо им за поддержку.

Игры за сборную дают игровой тонус. Те ребята, которые оставались в клубах, только тренировались и немножко его потеряли. Так что я рад был поиграть за сборную. Да и немножко переключиться эмоционально, побыть в другом коллективе — это тоже полезно. Когда долгое время делаешь что-то одно и то же, это немножко приедается. Поэтому эмоции от поездки в Питер только хорошие. Хороший турнир провели, выиграли его и с положительным настроем вернулись в клубы», — цитируют «Известия» Соркина.

Источник: https://iz.ru/1814325/aleksei-fomin/dumali-cto-50-i-vse-igra-sdelana
Хоккей
Сборная России по хоккею
Читайте также
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Президент Сербии Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя