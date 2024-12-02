Майк Кинэн рассказал об ожиданиях от работы на Кубке Первого канала

Известный канадский тренер Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», возглавит сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала-2024. В эксклюзивном интервью «СЭ» он поделился эмоциями от реакции на предложение поработать на турнире в Санкт-Петербурге.

— Какой была реакция, когда вам сделали предложение?

— Первым меня набрал Илья Воробьев и спросил, что я и Майк Пелино думаем по этому поводу. Нам идея сразу очень понравилась. Мы дали согласие, а уже потом на связь вышли люди из КХЛ. Со мной созвонился вице-президент лиги, и вопрос был решен. С нетерпением жду этой поездки, чтобы интересно провести время, пообщаться со старыми знакомыми и, конечно, позаниматься любимым делом.

— С учетом сложной политической обстановки в мире кто-то из ваших знакомых отговаривал от поездки?

— Я взрослый человек и решения в любом случае принимаю самостоятельно. Но мне никто и слова не сказал.

— Чего ждете от Кубка Первого канала?

— В своей карьере я уже работал на краткосрочных турнирах такого плана. Мне они нравятся. Это и вызов, и новая возможность показать себя игрокам, сплотившись в команду за считаные дни. У каждой сборной будет всего по одной-две тренировки. Это почти как формат Матча звезд. Но хоккеисты высокого уровня всегда нацелены на результат. Они иначе на могут. Тренировать их для меня будет отличным делом.

— Много потенциальных кандидатов в вашу команду собираются съездить домой на время паузы в чемпионате КХЛ, чтобы повидать родных.

— Это было ожидаемо. Я прекрасно понимаю позицию игроков и не вижу в ней ничего необычного. Но те, кто захочет приехать, отправятся Санкт-Петербург не по принуждению. У них будут и желание, и энтузиазм не просто принять участие в матчах, а одержать в них победы. То же самое можно сказать и про другие команды. В такой атмосфере приятно работать.