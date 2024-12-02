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Кинэн: «Негативной реакции в Канаде на мою предстоящую поездку в России я не видел»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Известный канадский тренер Майк Кинэн в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не погружен в политику и не получал предложений возглавить сборную России.

— Ходили слухи, что вы могли возглавить сборную России на Кубке мира-2016. Насколько они были правдивы?

— Вероятно, такая возможность существовала, но я не уверен в этом. В этих слухах было слишком много политики. Но я не знаю, реально это было или нет. Могут сказать, что таких предложений мне не поступало.

— Была ли в Канаде негативная реакция на то, что вы собираетесь снова приехать и немного поработать в России. Не от простых людей и спортивных СМИ. Может быть, от политических?

— Никакой негативной реакции я не видел. Я не погружен в политику, я погружен в хоккей.

Майк Кинэн. «Идея поработать на Кубке Первого канала мне сразу понравилась». Майк Кинэн — о России и «Магнитке» — 2014
Хоккей
КХЛ
Майк Кинэн
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