Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 12:47

Меркли: «СКА-Арена» впечатляет, но стадион «Авангарда» мне нравится больше»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Защитник «Авангарда» Райан Меркли рассказал о новой «СКА-Арене», на которой проходили игры Кубка Первого канала.

— Как вам «СКА-Арена»?

— Мне повезло сыграть на ней еще в прошлом сезоне. Она впечатляет. Очень большая, классный опыт.

— Сравнимо с ареной «Авангарда»?

— Она, наверное, поменьше, но тоже очень большая. И постоянно битком. У нас классные болельщики, арена шумная. Тоже очень впечатляющее сооружение. Мне она, конечно, немного больше нравится, но арена СКА в любом случае крутая — тем, сколько народу в нее может вместиться, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» состоялся Кубок Первого канала. «Россия 25» выиграла турнир, победив во всех трех матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
1
Хоккей
Райан Меркли
Читайте также
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Сегодня
Вчера
Неделя