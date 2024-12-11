Михайлов считает, что сборная легионеров КХЛ способна преподнести сюрприз на КПК

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что сборная легионеров КХЛ способна преподнести сюрприз на Кубке Первого канала.

«В сборной легионеров собраны хорошие игроки. Не могу сказать, что они высокого класса, но это ведущие хоккеисты клубов КХЛ. Другое дело, получится ли у них показать результат в командном сочетании. В любом случае ФХЛ и КХЛ в организационном плане придумали хорошую идею. Думаю, сборная мира способна преподнести сюрприз на Кубке Первого канала», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира, составленная из легионеров КХЛ.