Михайлов: «Россия будет бороться за победу в КПК, у нее всегда одна цель — первое место»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что сборная России ставит перед собой задачу выиграть Кубок Первого канала.

«В первую очередь надо похвалить ФХР за организацию такого турнира. Сборная должна существовать, несмотря на то что мы живем в такое время, когда нас незаконно отстранили от всех международных соревнований. Надо показать всем болельщикам, что сборная есть. Это пропаганда нашего хоккея. На то, что турнир пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как раньше, есть, видимо, какие-то причины. Что касается состава, то его определяет тренер. Эта команда в любом случае будет бороться за победу, у сборной всегда одна цель — первое место. Не сомневаюсь, что турнир пройдет на хорошем уровне как с точки зрения организации, так и в спортивном плане», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала. В этом турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира, в которую вошли хоккеисты — легионеры КХЛ.