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Кубок Первого канала

Сегодня, 21:08

Мурашов прокомментировал выступление за команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь команды «Звезды и ВХЛ» Сергей Мурашов подвел итоги выступления команды на Кубке Первого канала.

«Здесь и ребята постарше, и приятно было выступить на таком уровне, получить опыт — и негативный, и позитивный. Очень круто сыграть на турнире, организация на высоком уровне. Любой матч за сборную, какая бы она ни была, это приятно. Это дополнительная мотивация и ответственность», — цитирует Мурашова «РБ Спорт».

«Звезды и ВХЛ» заняли последнее место в Кубке Первого канала. Победителем турнира стала сборная России 25.

Источник: «РБ Спорт»
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