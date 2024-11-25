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Сегодня, 15:10

Плющев считает, что Кинэн и Пелино во главе сборной КХЛ — пиар

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Майка Кинэна и Майка Пелино тренерами сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

«У нас есть тренеры, которые владеют английским и могут возглавить сборную легионеров КХЛ. Не знаю, почему выбор пал именно на Кинэна и Пелина. Видимо, больше для пиара. Видимо, есть большие деньги — не за пирожки же они приедут. Конечно, интересно посмотреть на эту команду, получится срез иностранцев в сравнении с нашими хоккеистами. Все-таки в КХЛ представлены далеко не лучшие хоккеисты мира, поэтому правильнее — сборная легионеров КХЛ. Но увидеть их в деле в любом случае будет интересно», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
Владимир Плющев
Майк Кинэн
Майк Пелино

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