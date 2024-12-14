Третьяк: «Надеюсь, если мы будем играть на чемпионате мира, Белоруссия многим потрепет нервы будь здоров»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об уровне сборной Белоруссии по хоккею.

— У нас есть контакты и с молодежной, и с юношескими, и с детскими командами [Белоруссии]. И, конечно, вот эти выездные матчи в мае, они дают знать, что они подтягиваются, их уровень стал очень высоким. Я надеюсь, что и дальше, если мы будем играть на чемпионате мира, они еще многим командам потрепят нервы будь здоров. Конечно, когда ты играешь с сильным соперником, ты тянешься к нему, учишься, приобретаешь опыт.

В субботу, 14 декабря, «Россия 25» в овертайме победила команду Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).