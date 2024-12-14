Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Первого канала. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:50

Третьяк: «Надеюсь, если мы будем играть на чемпионате мира, Белоруссия многим потрепет нервы будь здоров»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об уровне сборной Белоруссии по хоккею.

— У нас есть контакты и с молодежной, и с юношескими, и с детскими командами [Белоруссии]. И, конечно, вот эти выездные матчи в мае, они дают знать, что они подтягиваются, их уровень стал очень высоким. Я надеюсь, что и дальше, если мы будем играть на чемпионате мира, они еще многим командам потрепят нервы будь здоров. Конечно, когда ты играешь с сильным соперником, ты тянешься к нему, учишься, приобретаешь опыт.

В субботу, 14 декабря, «Россия 25» в овертайме победила команду Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Владислав Третьяк
Читайте также
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя