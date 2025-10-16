Видео
16 октября, 18:27

Роман Ротенберг — о расширенном списке сборной «России-25»: «Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ»

Федор Носов

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» выбор расширенного состава сборной «Россия-25» на матчи Кубка Первого канала.

— В расширенном списке самое большое представительство у игроков «Динамо» и «Локомотива». Это два базовых клуба сборной?

— Ребята — молодцы. Здесь только спортивный принцип. Мы в нашей работе всегда идем от простого. Я это говорю и агентам, и игрокам, и тренерам, что работает только спортивный принцип. Ребята, вызванные в расширенный список, показывают высочайший уровень хоккея. Там есть ребята 2006 года рождения, есть игроки постарше. Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ. Они подходят под ту модель, которая будет внедряться и использоваться на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

6

  • fell62

    А где Ларионов младший ? )))

    13.11.2025

  • Gordon

    Какая у тебя "модель" может быть? :)))

    17.10.2025

  • 804alex

    Рома внедряет модель... Уже начали проигрывать белорусам, скоро начнем проигрывать казахам и модель полностью сложится...

    16.10.2025

  • Сергей Чернов

    Никак не успокоится, этот горе-тренер.

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого .. на другое не заморачивайся ..

    16.10.2025

  • Топотун

    Вата, 1) зачем вообще эта сборная нужна 2) почему 25, а не 24 или 26 ?

    16.10.2025

    Хоккей
    Сборная России по хоккею
    Роман Ротенберг
