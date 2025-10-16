Роман Ротенберг — о расширенном списке сборной «России-25»: «Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» выбор расширенного состава сборной «Россия-25» на матчи Кубка Первого канала.

— В расширенном списке самое большое представительство у игроков «Динамо» и «Локомотива». Это два базовых клуба сборной?

— Ребята — молодцы. Здесь только спортивный принцип. Мы в нашей работе всегда идем от простого. Я это говорю и агентам, и игрокам, и тренерам, что работает только спортивный принцип. Ребята, вызванные в расширенный список, показывают высочайший уровень хоккея. Там есть ребята 2006 года рождения, есть игроки постарше. Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ. Они подходят под ту модель, которая будет внедряться и использоваться на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.