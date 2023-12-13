Ротенберг — об отсутствии Голдобина и Порядина в сборной: «Надо обращаться в «Спартак»

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг ответил на вопрос об отсутствии на Кубке Первого канала нападающих «Спартака» Павла Порядина и Николая Голдобина.

«Здесь надо обращаться в «Спартак». В первую очередь это желание каждого человека играть за сборную страны. У всех ребят, которые находятся в команде, горят глаза — они хотят быть здесь. В сердце — любовь к России — это самое главное. Нам не надо никого заставлять. Только желание игроков сюда приехать.

Коля Коваленко позвонил и сказал, что у него есть проблемка. Он работает над своим здоровьем. Исаев тоже сам позвонил. Мы только благодарны всем клубам, кто отправил сюда своих игроков», — сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.