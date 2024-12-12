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12 декабря, 23:30

Роман Ротенберг поблагодарил сотрудников «СКА Арены» за отличную работу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после матча со сборной мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

— С марта вас не было на «СКА Арене». Какие впечатления?

— Здесь много деталей. Могу только еще раз повторить: хочу поблагодарить коллег с арены за работу, которую они проделали. Было больше 70 замечаний касательно технических вопросов. Очень много непростых деталей.

На арене поменяли много деталей. Как результат, видим яркую победу. Непростая задача была все поменять за такое короткое время. Благодарны арене, что они на 90 процентов все поменяли. Благодаря этой работе мы победили!, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.

Хоккей
Роман Ротенберг
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