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Ротенберг — репортеру: «Вы болеете за сборную мира? Признавайтесь! Пора ввести детектор лжи для журналистов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг
Фото ФХР
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг вступил в перепалку с журналистом по ходу пресс-конференции после матча против сборной мира КХЛ (4:1).

— Вы говорили, что на «СКА Арене» устранили 90% недочетов. А что осталось в 10 процентах?

— Вы болеете за сборную мира? Признавайтесь! Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали.

— Что вас не устраивало на «СКА Арене»?

— Может, вас что-то не устраивало? Нас все устраивает. Мы очень рады победе — вы, видимо, нет. Сборная России победила — видимо, к вашему сожалению.

— Что еще не устранили на арене?

— Наш архитектор и главный технолог ответят на ваши вопросы. Можете сделать вопрос для «Что? Где? Когда?» (интеллектуальная ТВ-игра — Прим. «СЭ»), вам ответят. На провокационные вопросы больше не отвечаем.

«СКА-Арена» была закрыта не ремонт после пожара, произошедшего 9 июня 2024 года. Матч между сборными Беларуси и Казахстана (3:1), сыгранный 12 декабря в рамках Кубка Первого канала, стал первым на стадионе после восстановительных работ.

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Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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