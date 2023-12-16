Сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии на Кубке Первого канала

Сборная «России 25» победила команду Белоруссии в матче Кубка Первого канала — 5:3.

У белорусской сборной голы забили Степан Фальковский, Роман Горбунов и Вадим Мороз.

За российскую команду отличились Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский и Илья Сафонов.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная «России 25» сыграет с Казахстаном (17 декабря). В этот же день сборная Белоруссии встретится с командой «Звезды и ВХЛ».

Кубок Первого канала. Групповой этап

Россия 25 — Белоруссия — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Фальковский — 1, 06:55 — 0:1. Гребенкин — 1 (Толчинский), 12:42 — 1:1. Горбунов — 1 (Алистров), 35:47 — 1:2. Глотов — 2, 38:38 — 2:2. Мороз — 1 (Горбунов), 51:30 — 2:3. Никишин — 1 (бол., Воробьев, Атанасов), 56:45 — 3:3. Толчинский — 1 (бол., Никишин), 58:48 — 4:3. Сафонов — 1 (п.в., Поляков, Соркин), 59:18 — 5:3.

Вратари: Серебряков (56:34 — 56:45) — Колосов (58:58 — 59:18).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 44 (11+23+10) — 19 (8+7+4).

Судьи: Шувалов, Юдаков.

16 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».