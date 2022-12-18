Сборная Белоруссии победила Россию по буллитам и выиграла Кубок Первого канала

Сборная Белоруссии обыграла Россию в матче Кубка Первого канала — 5:4 Б.

В основное время у россиян сделал дубль Александр Кадейкин, по одной шайбе у Максима Мамина и Ильи Сафонова. У белорусов забросили Илья Сушко, Шейн Принс, Роман Горбунов и Владислав Кодола.

В серии буллитов автором победного броска стал Шейн Принс.

Сборная Белоруссии одержала две победы в двух матчах на Кубке Первого канала и выиграла турнир. Россия с одной победой и поражением по буллитам стала второй, а Казахстан, проигравший обе встречи, занял третью строчку.

Хоккей

Кубок Первого канала

Групповой этап

Россия — Белоруссия — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: М. Сушко — 1 (Кодола), 9:01 — 0:1. Мамин — 1 (бол., Окулов, Кадейкин), 13:26 — 1:1. Сафонов — 1 (Джиошвили, Воронков), 31:23 — 2:1. Принс — 1 (бол., Еременко), 32:26 — 2:2. Горбунов — 2 (бол., Чезганов, Сапего), 38:43 — 2:3. Кадейкин — 2 (Рашевский, Савиков), 47:13 — 3:3. Кодола — 1 (мен.), 51:24 — 3:4. Кадейкин — 3 (Мамин, Окулов), 54:20 — 4:4.

Победный буллит: Принс.

Вратари: Серебряков (Дорожко, 65:00) — Колосов.

Штраф: 4 — 10.

Судьи: Лазарев, Сергеев.

18 декабря. Москва. «ЦСКА Арена»