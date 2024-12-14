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Сегодня, 09:15

Россия — Белоруссия: время начала и где смотреть матч Кубка Первого канала

Россия и Белоруссия встретятся в матче Кубка Первого канала
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Сборная России / ФХР, Telegram
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Сборные России и Белоруссии встретятся в матче Кубка Первого канала в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 14.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч России и Белоруссии покажет Первый канал, трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте 1tv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции канала.

С ключевыми событиями встречи России и Белоруссии можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В стартовом матче Кубка Первого канала-2024 Россия победила команду легионеров КХЛ (4:1), а Белоруссия обыграла Казахстан (3:1). В 2023 году Россия (в том же формате команды «Россия 25») одержала победу на Кубке Первого канала после трех выигранных встреч в основное время.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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