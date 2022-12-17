Россия победила Казахстан на Кубке Первого канала, Воронков сделал дубль

Сборная России победила команду Казахстана на Кубке Первого канала со счетом 6:2.

В составе российской команды голами отметились нападающие Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин, Дмитрий Воронков (дважды) и Кирилл Семенов.

Кубок Первого канала стартовал в четверг матчем между сборными Белоруссии и Казахстана, игра закончилась победой белорусов со счетом 4:1.

Сборная России занимает первое место, команда Белоруссии расположилась на второй строке, сборная Казахстана замыкает турнирную таблицу. В заключительном матче турнира сборная России сыграет с белорусами 18 декабря.

Хоккей

Кубок Первого канала

Групповой этап

Россия — Казахстан — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Савицкий — 1 (бол., Михайлис, Петухов), 2:10 — 0:1. Окулов — 1 (бол., Нестеров), 11:33 — 1:1. Джиошвили — 1 (Сафонов, Никишин), 14:45 — 2:1. Кадейкин — 1 (Елесин), 27:44 — 3:1. Воронков — 1 (Нестеров, Сафонов), 32:34 — 4:1. Семенов — 1 (Карнаухов), 36:41 — 5:1. Старченко — 2 (Михайлис, Полохов), 42:16 — 5:2. Воронков — 2 (Джиошвили), 51:48 — 6:2.

Вратари: Дорожко — Бояркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (11+17+3) — 23 (9+9+5).

Судьи: Оскирко, Шувалов.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».