Россия и Казахстан сыграют в Кубке Первого канала 15 декабря

Сборные России и Казахстана сыграют в матче Кубка Первого канала-2024 в воскресенье, 15 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 14.15 по московскому времени.

Матч России и Казахстана в прямом эфире покажет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Начало трансляции в телеэфире — 14.50 мск.

Ключевые события и результат игры Россия — Казахстан можно отслеживать в нашем матч-центре.

Кубок Первого канала-2024 проводится с 12 по 15 декабря, в турнире участвуют Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров всех клубов лиги).

Россия набрала 4 очка, победив сборную звезд мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 ОТ). Белорусы с 3 очками занимают второе место, казахстанцы не набрали ни одного.